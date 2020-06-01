Бюллетени для голосования переданы в территориальные избиркомы КБР

Бюллетени для голосования по поправкам в Конституцию России передали в территориальные избирательные комиссии Кабардино-Балкарии. Их напечатали в республиканской типографии.

Бюллетеней – два вида: классические и те, что обрабатывают с помощью техники. В Кабардино-Балкарии в ходе голосования планируют применить около 70 специальных комплексов. Технология позволяет проанализировать полученные данные и ускоренно ввести их в централизованную систему. Бюллетени нельзя подделать: на них нанесены защитная сетка и микрошрифт. Из типографии документы в территориальные избиркомы доставляет «Спецсвязь». Там их будут хранить в помещениях под сигнализацией.

«Всего изготовлено 537 725 бюллетеней. Сюда включаются и обычные бюллетени, и бюллетени для КОИБ. Сейчас они отправляются во все районы республики. Сегодня-завтра они будут распределены и уже непосредственно поступят на избирательные участки. Количество бюллетеней соответствует количеству граждан, которые будут участвовать в непосредственном голосовании», — уточнила секретарь Избирательной комиссии КБР Наталья Беспалова.

Члены республиканского Избиркома провели в типографии еще одну необходимую процедуру: сверили количество бракованных бюллетеней, после чего вместе с матрицами для печати уничтожили.

Голосование по поправкам в Основной закон страны пройдет с 25 июня по 1 июля. Принять участие могут граждане России от 18 лет и старше. Исключение составляют лишь те, кто содержатся в местах лишения свободы или признаны судом недееспособными.