Бизнесмены Кабардино-Балкарии могут попробовать свои силы в сфере экспорта





Бизнесмены Кабардино-Балкарии могут попробовать свои силы в сфере экспорта. Помочь готовы в республиканском Центре поддержки предпринимательства. Региональные специалисты готовы содействовать в организации процесса. Кроме того, тех, кто приступает к внешнеэкономической деятельности, подробно проконсультируют. Представлен широкий спектр возможностей, которые дает Российский экспортный центр. «Российский экспортный центр оказывает поддержку на любом этапе экспортной деятельности, от задумки экспортной поставки до постконрактного обслуживания, в том числе по каналам электронной коммерции. Еще одной актуальной услугой Российского экспортного центра является финансирование затрат предпринимателей республики на участие в международных конгрессно-выставочных мероприятиях и деловых миссиях»,- рассказала директор Центра поддержки предпринимательства Мадина Дудуева. Сейчас в республике реализуют три направления национального проекта «Международная кооперация и экспорт», которые связаны с поставками товаров за рубеж.