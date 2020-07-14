Беспрецедентный случай в истории олимпийских турниров

Обладатель «бронзы» на Играх 12-го года в Лондоне Билял Махов через восемь лет признан чемпионом! Российский спортсмен выступал тогда на соревнованиях по вольной борьбе в весе до стадвадцати килограммов. Махов занял третье место, уступив в полуфинале Давиту Модзманашвили из Грузии. В другом полуфинале Артур Таймазов из Узбекистана оказался сильнее выходца из ирана. После чего Таймазов одолел грузинского соперника Биляла Махова. Однако в прошлом году представителей Узбекистана и Грузии лишили медалей, так как перепроверка выявила запрещенные вещества в их допинг-пробах. И в результате чемпионами объявили иранца Гасеми и знаменитого борца-тяжеловеса из Кабардино-Балкарии.

В кадре: Теперь уже чемпиона Олимпийских Игр и тренерский штаб с заслуженной наградой на своей странице в Инстаграме поздравил Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.