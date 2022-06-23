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Автоинспекторы Кабардино-Балкарии помогли вовремя доставить в больницу двухлетнего ребенка

Автоинспекторы Кабардино-Балкарии помогли вовремя доставить в больницу двухлетнего ребенка

23.06.2022 | 16:26
Когда экстренная помощь необходима, стражи правопорядка оказываются рядом… Автоинспекторы Кабардино-Балкарии помогли двухлетнему ребенку вовремя добраться до медучреждения. Случилось все в Старом Череке. Дорогу патрулировали старший лейтенант полиции Ислам Пшиноков и лейтенант Марат Хацуков. К ним обратился взволнованный водитель: в машине был его двухлетний сын. У ребенка открылось кровотечение, и состояние ухудшалось с каждой минутой. Полицейские, включив спецсигналы, помогли водителю беспрепятственно доехать до больницы, где ребенка сразу же передали врачам. Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает. Схожий случай произошел в Чегеме. Там старшие лейтенанты полиции Наурбек Сундуков и Азамат Жансуев помогли местной жительнице быстро доехать до роддома в Нальчике.  
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