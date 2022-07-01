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Архивной службе Кабардино-Балкарии исполнилось 100 лет

Архивной службе Кабардино-Балкарии исполнилось 100 лет

01.07.2022 | 22:18
Хранители истории… Сегодня свой вековой юбилей отмечает Архивная служба Кабардино-Балкарии. Образовалась она в 1922 году. Сначала это был отдел в Кабардино-Балкарском облисполкоме. Он занимался хранением официальных документов местных учреждений, по необходимости предоставлял их для практических и научных целей. За первые пять лет здесь собрали 75 фондов. Сейчас их больше 800. Это тысячи уникальных документов. За состоянием документов тщательно следят. Для реставрации закупили специальную технику. Кроме того, специалисты занимаются оцифровкой данных. На сегодняшний день в электронный формат уже перевели около 300 тысяч материалов. Фонды пополняются ежегодно.   https://t.me/vestikbr
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