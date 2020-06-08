Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт поздравил верующих КБР с праздником Святой Троицы

Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт поздравил православных Кабардино-Балкарии праздником Святой Троицы. Это – один из 12 главных праздников, он приходится на 50-й день после Пасхи, символизирует основу вероучения о Боге Отце, Сыне и Святом Духе и считается Днем рождения церкви.

«Родные братья и сестры! Бог есть любовь. Это богодухновенная истина окружает нас с самого нашего рождения. И сегодня, в праздник святой живоначальной Троицы, мы видим силу этой любви, которая всегда от одного проистекает к другому, к другим принимается от первого. Излияние любви божьей и есть наша жизнь. Сегодня праздник — начало нашей жизни, сегодня праздник — сила нашей жизни, смысл нашей жизни, основа нашей жизни!» — говорится в обращении архиепископа Феофилакта к верующим.