Ансамбли «Кабардинка» и «Балкария» поддержали Армию России танцевальным флешмобом

Кабардино-Балкарская Республика приняла эстафету Всероссийского танцевального флешмоба #Россия_Мы. Акция проходит в поддержку Российской армии, солдаты которой сейчас участвуют в спецоперации на Украине. Кабардино-Балкария приняла эстафету от Республики Адыгеи. Видео в поддержку наших военных записали артисты Государственного академического ансамбля танца «Кабардинка» и Государственного фольклорно-этнографического ансамбля танца «Балкария». Оно массово расходится в социальных сетях и телеграм-каналах под хештегом #Россия_Мы. «Сейчас в такое трудное время многонациональному народу России необходимо объединиться. Хоть мы иногда и общаемся на разных языках, но существует язык танца, который понимает каждый народ в России», – рассказали артисты ансамблей. Главным лейтмотивом флешмоба служит выступление Владимира Путина, в котором он говорит о единстве многонациональной России. Отрезок из выступления президента звучит фоном и на видео с танцем ансамблей Кабардино-Балкарии. «Я лакец. Я дагестанец. Я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин… Но я горжусь тем, что я часть этого мира, часть могучего, сильного, многонационального народа России». В завершении танца артисты выстроились в форме буквы «Z» и передали эстафету дальше — в Республику Ингушетию и Республику Северная Осетия – Алания. Всероссийская акция под названием #Россия_Мы стартовала 11 марта в Ростовской области и в ней уже успели принять участие более 30 регионов страны. Флешмоб призван показать, что многонациональный народ России един и поддерживает Российскую армию.