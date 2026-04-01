Ансамбль «Даханаго» завоевал Гран‑при фестиваля «Мир Искусства» в Железноводске

Ансамбль кавказского танца «Даханаго» одержал победу на международном фестивале-конкурсе «Мир Искусства». Проходил он в Железноводске. Коллектив из Баксана завоевал Гран-При за виртуозное исполнение «Убыхского танца».
Кроме главного приза, «Даханаго» занял четыре первых места за номера «Лъапэрисэ», «У родника», «Рачули» и «Грузинский». Также юные артисты стали вторыми в конкурсе за исполнение моздокского танца. По итогам фестиваля ансамбль получил приглашение выступить на нескольких международных площадках, а также бесплатную поездку в Архыз.
