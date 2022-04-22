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«Аманат»

«Аманат»

22.04.2022 | 17:23

Представляем вашему вниманию постер масштабной исторической военной драмы «Аманат» режиссёров Антона Сиверса и Рауфа Кубаева производства киностудии «Даггер филм». В картине снимались Андрей Соколов, Екатерина Гусева, Даниил Страхов, Амин Хуратов, Варвара Комарова, Арслан Мурзабеков, Камиль Мурзабеков, Фархад Махмудов, Нина Гизбрехт и другие.

В кинопрокат «Аманат» выходит 26 мая.

В основе сюжета – реальная история любви сына имама Шамиля Джамалутдина и Лизы Олениной на фоне драматических событий военной истории России первой половины XIX века. Джамалутдин вошёл в историю как «великий заложник», и фильм — это попытка ответить на вопрос: заложник большой политики или большой любви. Исторический контекст заката Николаевской эпохи, на фоне которого разворачивается история о любви и предательстве, чести и долге, служении отчизне и верности данному слову станет ключевым для фильма.
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