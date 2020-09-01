Альпинист-инвалид покорил Эльбрус


Невероятное мужество и силу духа продемонстрировал молодой покоритель Эльбруса Рустам Набиев. Он взобрался на высочайший пик Европы на одних только руках. Рустам лишился ног после обрушения казармы в Омске в 2015 году. Но несмотря ни на что, сейчас он исполнил свою давнюю мечту. «Я смог это сделать. Вот этими руками я дошел до вершины горы Эльбрус», — делится Набиев на своей странице в Instagram .
Эту победу Рустам посвящает жене и детям. По его словам, он долго не решался на публикацию, но друзья настояли. Свое восхождение на Эльбрус не считает подвигом или героизмом и извиняется за излишнюю сентиментальность. Говорит, эмоции берут верх.

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