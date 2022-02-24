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Аграрии Кабардино-Балкарии засеют яровыми культурами порядка 223 тысяч гектаров

Аграрии Кабардино-Балкарии засеют яровыми культурами порядка 223 тысяч гектаров

24.02.2022 | 15:47
Яровые культуры займут в этом году на девять тысяч гектаров больше, чем в прошлом, сообщили в республиканском Минсельхозе. Общая площадь составит около 223-х тысяч гектаров. Сейчас аграрии усиленно готовятся к весенней полевой кампании. Специалисты подсчитали, что семян нужно 13 тысяч тонн, и все они есть, заверяют в профильном министерстве. Техника – в рабочем состоянии. Одних только тракторов – около пяти тысяч. В прошлом году в АПК республики и сельские территории вложили 2 миллиарда 700 миллионов рублей. В этом сезоне намерены распределить почти столько же. И уже через несколько дней на полях приступят к севу самой ранней культуры – зеленого горошка.    
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