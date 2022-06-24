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“Аэрофлот” с 1 июля возобновляет прямые авиарейсы из Нальчика в Москву

“Аэрофлот” с 1 июля возобновляет прямые авиарейсы из Нальчика в Москву

24.06.2022 | 16:16
Компания “Аэрофлот” намерена возобновить прямые рейсы из Нальчика в Москву. Произойдет это уже первого июля. Летать в столицу страны и обратно можно будет ежедневно. Новшество позволит улучшить транспортную доступность Кабардино-Балкарии и обеспечит удобные стыковки в аэропорту “Шереметьево”, отмечают в правительстве республики. Сейчас из Нальчика в Москву с частотой шесть раз в неделю отправляются самолеты “Победы”. А вот авиакомпания “Россия” организует ежедневные рейсы в Санкт-Петербург.   https://t.me/vestikbr
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