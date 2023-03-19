Адальби Шхагошев поддержал законопроект об уголовной ответственности за дискредитацию участников СВО

В частности, изменения ужесточают наказание за дискредитацию использования Вооруженных сил России за рубежом. Сейчас такая деятельность карается пятью годами лишения свободы. Поправки увеличивают санкцию до семи лет.
Кроме того, коррективы вносят в статью, регулирующую ответственность за фейки об армии. Здесь наказание распространили и на преступления против добровольческих формирований. Максимальный срок – 15 лет лишения свободы.
Также депутаты в окончательном чтении приняли поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Речь идет о штрафах за дискредитацию добровольцев, если действия не содержат уголовно наказуемого деяния. Для граждан взыскание составит от 30 до 50 тысяч рублей, а, к примеру, для юридических лиц – в 10 раз больше.
Как подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин, сегодня каждый солдат и офицер независимо от того, что он в вооруженных формированиях или добровольческих, должен понимать: ложь и клевета в его отношении будет наказана, они защищены законом. С позицией фракции «Единая Россия» на заседании выступил депутат Адальби Шхагошев.
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