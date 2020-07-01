3 июля в нескольких микрорайонах Нальчика временно отключат воду





В столице Кабардино-Балкарии в рамках проекта «Безопасные и качественные автодороги» продолжают капитально ремонтировать улицу Канукоева. В связи с этим сегодня на прилегающих улицах временно отключат воду, информирует профильное муниципальное предприятие.

Ограничения коснутся улиц Академической, Пирогова, Гугова, Биттирова, а также участка Тарчокова – от Пирогова до Ленина и Канукоева – от Санаторного проезда до Хасаньи. Кроме того, подачу воды приостановят на самом Санаторном проезде, в районах «Учхоз» и «Телевышка» — в расположенных поблизости садовых товариществах. Также под действие ограничений попадает часть проспектов Шогенцукова и Ленина – от Канукоева до Тарчокова. Воду прекратят подавать с 23:00 часов. Продлится эта вынужденная мера до завершения работ.