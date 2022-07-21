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В КБР на покупку школьных учебников выделили 115 миллионов рублей

В КБР на покупку школьных учебников выделили 115 миллионов рублей

21.07.2022 | 16:53
115 миллионов рублей направили в Кабардино-Балкарии на покупку школьных учебников в нынешнем году, сообщили в региональном министерстве просвещения. Это в три раза больше, чем в 2021-м. Учебники поступили в муниципалитеты в начале июля, и их распределили по школам. К тому же программа капремонта общеобразовательных учреждений предполагает обновление не только стен и коммуникаций, но и книжных фондов. Около двух десятков школ в этом году получили такую возможность. Добавим, что к началу нового учебного года планируют завезти книги по родным языкам и литературе для начальных классов. Их общий тираж – примерно сто тысяч экземпляров. https://t.me/vestikbr
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