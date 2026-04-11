150 лет Союзу театральных деятелей России: юбилейные мероприятия прошли в Нальчике

150 лет Союзу театральных деятелей России: юбилейные мероприятия прошли в Нальчике

11.04.2026 | 11:20
В Нальчике отметили сразу две значимые даты-150-летие Союза театральных деятелей России и 85-летие его регионального отделения. Торжество прошло в Балкарском государственном драматическом театре имени Кайсына Кулиева. Союз театральных деятелей объединил представителей разных творческих направлений. В республике организация действует вот уже 85 лет и играет важную роль в развитии культуры и искусства. Об этом говорили в этот день со сцены. Министр культуры Мухадин Кумахов зачитал приветственный адрес Главы региона Казбека Кокова. В нем подчеркивается, Кабардино-Балкария по праву гордится своими богатыми театральными традициями и плеядой талантливых мастеров сцены. Артисты не только радуют зрителей, но и играют важнейшую роль в формировании эстетических и духовно-нравственных ориентиров. На торжественном вечере также говорили о разнообразии репертуара, верности принципам и традициям театрального искусства. Поздравление коллегам направил и руководитель Союза театральных деятелей России Владимир Машков. На торжественном вечере лучшим представителям театральной профессии вручили почетные грамоты и награды. Молодые артисты получили членские билеты Союза театральных деятелей. Праздничную атмосферу дополнили музыкальные и хореографические номера в исполнении известных коллективов республики.   https://t.me/vestikbr
