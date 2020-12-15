15 декабря-День памяти погибших журналистов





Сегодня в России отмечают День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Его установили в 91-м. В тот год в Югославии расстались с жизнью корреспондент российского телевидения Виктор Ногин и оператор Геннадий Куренной.

До сих пор в памяти имена убитых журналистов Дмитрия Холодова, Владислава Листьева, Анны Политковской, Тамирлана Казиханова, Казбека Геккиева… Андрей Стенин, Антон Волошин, Игорь Корнелюк – жертвы военных операций… В этот день собратья по перу зажигают свечи, вспоминают погибших поименно, о каждом скорбят. В память о них учреждают премии – для тех, кто достойно выполняет свою работу. Им воздвигают монументы. В России есть несколько – в Брянской области, в Чеченской республике и в Кабардино-Балкарии – в селе Терскол. Накануне там провели митинг.