home
Главная
>
Новости
>
13 километров реки Баксан в Эльбрусском районе планируют расчистить в следующие два года

13 километров реки Баксан в Эльбрусском районе планируют расчистить в следующие два года

25.11.2022 | 10:27
13 километров реки Баксан в Эльбрусском районе планируют расчистить в следующие два года. На проведение работ, которые начались этой осенью, направят 250 миллионов рублей. Чистить русло будут в рамках реализации одной из программ национального проекта “Экология”. Основной источник загрязнения Баксана – ветви деревьев, камни и грязевые отложения с гор. На некоторых участках даже образовались островки из такого материала. По оценке экспертов, наиболее сложный участок – в районе сел Эльбрус и Тегенекли. Зимой уровень воды в реке минимальный. Это позволяет без особых сложностей расчистить русло, отмечают в Федеральном агентстве водных ресурсов. Ожидается, что в результате экологические условия жизни улучшатся для пяти тысяч людей из Эльбрусского района.   https://t.me/vestikbr
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных