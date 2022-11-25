13 километров реки Баксан в Эльбрусском районе планируют расчистить в следующие два года. На проведение работ, которые начались этой осенью, направят 250 миллионов рублей.
Чистить русло будут в рамках реализации одной из программ национального проекта “Экология”. Основной источник загрязнения Баксана – ветви деревьев, камни и грязевые отложения с гор. На некоторых участках даже образовались островки из такого материала.
По оценке экспертов, наиболее сложный участок – в районе сел Эльбрус и Тегенекли. Зимой уровень воды в реке минимальный. Это позволяет без особых сложностей расчистить русло, отмечают в Федеральном агентстве водных ресурсов. Ожидается, что в результате экологические условия жизни улучшатся для пяти тысяч людей из Эльбрусского района.
https://t.me/vestikbr