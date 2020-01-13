13 января — День российской печати

В России отмечают День печати. Праздник приурочили к выходу в свет самой первой газеты. Случилось это еще при Петре Великом – 13-го января 1703 года. И называлось издание «Ведомости».

В Кабардино-Балкарии сегодня выходят газеты различной тематики. Парламент и правительство учредили издания на трех государственных языках – «Адыгэ псалъэ», «Заман» и «Кабардино-Балкарскую правду». Сегодня газеты и журналы существуют на бумаге, а также в электронном виде и являются, в том числе, связующей нитью с соотечественниками за рубежом. Редакции накопили бесценный опыт и создали уникальный архив, в котором, как в зеркале, отражается жизнь республики на протяжении десятилетий.

Работники редакций убеждены: несмотря на космическую скорость в развитии технологий газеты и журналы в их традиционном виде будут востребованы. Ведь всегда в цене – проверенные факты и взвешенные суждения. А также непередаваемое ощущение, когда читатель берет в руки издание на бумаге, чувствует запах типографской краски и слышит шелест страниц.

Сегодня в Нальчике состоится награждение представителей печатных СМИ, победителей ежегодного конкурса на лучшую журналистскую работу.