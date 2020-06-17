11 новых реанимобилей получит Центр медицины катастроф и скорой помощи республики

Как сегодня сообщили в пресс-службе Минздрава КБР, уже прибыли 6 единиц спецтранспорта. Техника класса «С» закуплена по соглашению с Минпромторгом России. Автомобили укомплектованы всем необходимым для оказания медицинской помощи: дефибрилляторами, аппаратами мониторинга сердечного ритма и жизненно важных показателей, современными ИВЛ, электрокардиографами, а также оборудованием для проведения сердечно-легочной реанимации и введения пациента в наркоз.

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Радио КБР 18.00 kab – 2020.06.17

— КъБ и тхьэмадэ К1уэк1уэ Казбек ищ1а унафэк1э щ1ыналъэм щы1э хьэрычэт мащ1эмрэ ику итымрэ дэ1эпыкъуныгъэ ягъуэт.

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Радио КБР 18.00 bal – 2020.06.17

— Юрий Чайка ШК-ны айнытыу жаны бла кенгешге къатышханды.

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Радио КБР 18.00 rus – 2020.06.17

— 77 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в КБР.

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