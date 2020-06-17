11 новых реанимобилей получит Центр медицины катастроф и скорой помощи республики

Как сегодня сообщили в пресс-службе Минздрава КБР, уже прибыли 6 единиц спецтранспорта. Техника класса «С» закуплена по соглашению с Минпромторгом России. Автомобили укомплектованы всем необходимым для оказания медицинской помощи: дефибрилляторами, аппаратами мониторинга сердечного ритма и жизненно важных показателей, современными ИВЛ, электрокардиографами, а также оборудованием для проведения сердечно-легочной реанимации и введения пациента в наркоз.