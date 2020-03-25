10 лет в звании Города воинской славы

Городу Нальчику ровно 10 лет было присвоено почетное звание «Город воинской славы». 25 марта 2010 года соответствующий указ подписал глава государства. Кабардино-Балкария внесла весомый вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков. Из республики к местам боевых действий отправляли тысячи тонн продовольствия, снаряжение и теплые вещи. Из Нальчика на защиту Родины призвали больше 20 тысяч человек. Они вошли в состав стрелковых дивизий, сформированных в регионе, а также легендарной 115-й кавалерийской дивизии. Сам город был оккупирован фашистскими войсками с конца октября 42-го по начало января 43-го года. В центре сквера «Ореховая роща» установлена мраморная стела в честь присвоения Нальчику почетного звания «Город воинской славы». Память о горожанах, которые не щадили жизни на боевом и трудовом фронте, в партизанских отрядах, сегодня бережно хранят потомки.