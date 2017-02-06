Радио КБР 18.10 rus — 2017.02.06 18:24

— Глава КБР Юрий Коков встретился сегодня с представителями фракции ЛДПР в Государственной Думе ФС РФ.— На полигоне в Приэльбрусье началась подготовка экипажей авиационных частей Западного военного округа.— Студенты КБР примут участие в Олимпиаде по истории российского предпринимательства. (ЗАПИСЬ: Индира Гузеева — член Оргкомитета регионального этапа Олимпиады).— Уличные показы на кинопроекторе используют инспекторы ГИБДД в Черекском р-не.— Спортсмены из КБР завоевали бронзовые награды первенства России по современному пятиборью среди юношей.