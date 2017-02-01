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Программа передач Радио России КБР с 30.01.2017 г.
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Вести КБР — 2017.02.01 20:45
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Вести КБР — 2017.02.01 17:20
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Управление Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарии продолжает контролировать оборот спиртосодержащей продукции...
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В Роскачестве решили исследовать мясо птицы, которое едят россияне,...
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В России с сегодняшнего дня вырастут пенсии — 2017.02.01
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Печальная новость. Сегодня ночью ушла из жизни Тамара Бачиева...
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Возродить язык и культуру убыхов — за столь непростую...
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Восемь бойцов из Кабардино-Балкарии примут участие в международном турнире...
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Вести КБР — 2017.02.01 14:40
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Вести КБР — 2017.01.31 20:45
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Передачи
«Личность и время» Эльдара Кулиева — 2017.02.01 19:20
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Утро Кабардино-Балкария — 2017.02.01
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«Уроки географии» Зимние водопады — 2017.01.31 19:10
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Утро Кабардино-Балкария — 2017.01.31
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«Диалог в партере» Мурат Гиляхов. — 2017.01.30 19:20
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Утро Кабардино-Балкария — 2017.01.30
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«Антология. Просветители» Басият Шаханов — 2017.01.27 19:35
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«Территория музыки» Засл.артистка КБР Мадина Мамбетова — 2017.01.27...
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«Портрет в интерьере» Приз.по визаж.иск-ву Д. Жилясова. —...
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«Забвению не подлежит» Ветераны ВОВ вспоминают — 2017.01.27...
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