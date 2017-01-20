Новости

Vesti New16

Вести КБР — 2017.01.20 20:45

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Сегодня в Москве состоялась рабочая встреча Главы Кабардино-Балкарии Юрия...

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В Нальчике прошло внеочередное заседание Республиканской спецкомиссии по недопущению...

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В районе Второго Чегема расчищают лесополосу, которая расположена вдоль...

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Сегодня в республиканском УФСИН состоялось расширенное заседание коллегии ведомства,...

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200117 4

Больше ста миллионов рублей — за услуги ЖКХ —...

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С этого года изменился порядок отчисления обязательных взносов с...

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Как при покупке машины обезопасить себя от долгов, доставшихся...

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200117 8

Герои нашего времени. Студенты из Нальчика спасли от огня...

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Vesti New16

Вести КБР — 2017.01.20 14:40

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Передачи

Raznoe

«Сделано в КБР» Программа развития малого и среднего...

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Otci I Deti

ТОК ШОУ «Отцы и дети» Рок-фестиваль «NALROCK 2016»...

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Utro21

Утро Кабардино-Балкария — 2017.01.20

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Raznoe

«Социальная сфера» Фонд социального страхования РФ по КБР...

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Vchera Segodnja Zavtra

«ВСЗ» Гармонистка Зоя Кудаева. Ч. 1-я — 2017.01.19...

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Utro21

Утро Кабардино-Балкария — 2017.01.19

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Raznoe

«Детское время» Кристина Балкарова — 2017.01.18

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Raznoe

«Как живешь, село» С.п. Герпегеж. 18 01 17

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Utro21

Утро Кабардино-Балкария — 2017.01.18

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Obichnaya Istoriya11

«Обычная история» Лейла Джаппуева — 2017.01.17 19:35

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