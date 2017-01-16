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Программа передач Радио России КБР с 16.01.2017 г.
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Специалисты Управления муниципального контроля администрации Нальчика сегодня повторно проинспектировали...
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Фермерских хозяйств в Кабардино-Балкарии становится больше — 2017.01.16
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Врачи в скором будущем смогут консультировать больных дистанционно. Законопроект...
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Нальчикский школьник вышел в полуфинал всероссийской телевизионной гуманитарной олимпиады...
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«Рождественский ангел»… Так называется детский православный фестиваль, который накануне...
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Предстоящим летом Приэльбрусье примет международный фестиваль по фристайлу —...
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Вести КБР — 2017.01.16 14:40
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Вести недели — 2017.01.15 10:20
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Вести КБР — 2017.01.14
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Вести КБР — 2017.01.13 20:45
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Передачи
Пора завтракать — 2017.01.14
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Утро Кабардино-Балкария — 2017.01.13 9:00
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Портрет в интерьере — 2017.01.12
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Вчера, сегодня, завтра — 2017.01.12
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Утро Кабардино-Балкария — 2017.01.12
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«Пой, гармонь!» Республиканский конкурс игры на национальной гармонике —...
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С Новым годом!» Музыкальная программа — 2017.01.11
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Утро Кабардино-Балкария — 2017.01.11
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Мечты сбываются — 2017.01.10
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Следы времени. Тахир Акаев — 2017.01.10
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