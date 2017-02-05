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Программа передач Радио России КБР с 06.02.2017 г.
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Вчера. Сегодня. Завтра.
ВОЯЖ: видя облик, я живу
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События недели — 2017.02.05
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Вести КБР — 2017.02.04 11:20
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Вести КБР — 2017.02.03 20:45
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Сегодня Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков обратился с ежегодным Посланием...
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Сегодня в Нальчике отдали дань памяти героям Великой Отечественной...
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Сегодня в Нальчике представители городской администрации и теплоснабжающей компании...
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В населенные пункты микроавтобусы теперь будут отправляться строго...
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Качество образования — под пристальным вниманием. Исполняющий обязанности...
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Авиамоделирование своими руками — 2017.02.03
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К 95-летию Ахмедхана Налоева… Вечер памяти писателя и ученого...
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Передачи
ГОД ЭКОЛОГИИ. «Экология и человек» — 2017.02.04 10:00
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«Семейный альбом» Многодетная семья Аргентовских — 2017.02.03 19:10
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Утро Кабардино-Балкария — 2017.02.03
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«Млечный путь» Аскерби Шортанов. Ч. 2-я. — 2017.02.02...
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Утро Кабардино-Балкария — 2017.02.02
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«Личность и время» Эльдара Кулиева — 2017.02.01 19:20
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Утро Кабардино-Балкария — 2017.02.01
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«Уроки географии» Зимние водопады — 2017.01.31 19:10
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Утро Кабардино-Балкария — 2017.01.31
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«Диалог в партере» Мурат Гиляхов. — 2017.01.30 19:20
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