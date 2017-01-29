Новости

Sob Ned

События недели — 2017.01.29

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Vesti New16 1

Вести КБР — 2017.01.28 11:20

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Vesti New16 1

Вести КБР — 2017.01.27 20:45

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270117 1

В Кабардино-Балкарии, как и по всей стране, завершается выдача...

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270117 2

Итоги работы в 2016-м подвели сегодня в региональном Управлении...

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Лихачество на дорогах не останется без наказания… — 2017.01.27

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Сегодня в России — День воинской славы — 2017.01.27

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История шикапшины – на языке адыгов, а также на...

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Специалисты широкого профиля… В педагогическом институте КБГУ разработали новые...

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Vesti New16 1

Вести КБР — 2017.01.27 14:40

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Передачи

Raznoe

«Антология. Просветители» Басият Шаханов — 2017.01.27 19:35

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Terr Muz

«Территория музыки» Засл.артистка КБР Мадина Мамбетова — 2017.01.27...

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Portret V Interere

«Портрет в интерьере» Приз.по визаж.иск-ву Д. Жилясова. —...

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Raznoe

«Забвению не подлежит» Ветераны ВОВ вспоминают — 2017.01.27...

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Utro Vesti N

Утро Кабардино-Балкария — 2017.01.27

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Raznoe

«Антология. Просветители» Мисост Абаев — 2017.01.26 19:30

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Raznoe

«Профессионалы» Международный день таможенника — 2017.01.26 19:20

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Vchera Segodnja Zavtra

«ВСЗ» Гармонистка Зоя Кудаева. Ч. 2-я. — 2017.01.26...

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Utro Vesti N

Утро Кабардино-Балкария — 2017.01.26

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Raznoe

«Антология. Просветители» Шора Ногмов — 2017.01.25 19:46

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