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Программа передач Радио России КБР с 30.01.2017 г.
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События недели — 2017.01.29
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Вести КБР — 2017.01.28 11:20
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Вести КБР — 2017.01.27 20:45
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В Кабардино-Балкарии, как и по всей стране, завершается выдача...
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Итоги работы в 2016-м подвели сегодня в региональном Управлении...
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Лихачество на дорогах не останется без наказания… — 2017.01.27
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Сегодня в России — День воинской славы — 2017.01.27
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История шикапшины – на языке адыгов, а также на...
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Специалисты широкого профиля… В педагогическом институте КБГУ разработали новые...
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Вести КБР — 2017.01.27 14:40
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Передачи
«Антология. Просветители» Басият Шаханов — 2017.01.27 19:35
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«Территория музыки» Засл.артистка КБР Мадина Мамбетова — 2017.01.27...
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«Портрет в интерьере» Приз.по визаж.иск-ву Д. Жилясова. —...
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«Забвению не подлежит» Ветераны ВОВ вспоминают — 2017.01.27...
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Утро Кабардино-Балкария — 2017.01.27
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«Антология. Просветители» Мисост Абаев — 2017.01.26 19:30
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«Профессионалы» Международный день таможенника — 2017.01.26 19:20
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«ВСЗ» Гармонистка Зоя Кудаева. Ч. 2-я. — 2017.01.26...
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Утро Кабардино-Балкария — 2017.01.26
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«Антология. Просветители» Шора Ногмов — 2017.01.25 19:46
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