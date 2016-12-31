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Программа передач Радио России КБР с 26.12.2016 г.
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Вести КБР — 2016.12.31
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Вести КБР — 2016.12.30 20:45
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Вести КБР — 2016.12.29 20:45
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Вести КБР — 2016.12.29 17:20
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Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков провел рабочее совещание по вопросам...
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Сегодня министр труда, занятости и соцзащиты Альберт Тюбеев и...
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Сегодня в Нальчике во Дворце культуры профсоюзов торжественно открылась...
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Новогоднее представление с вручением подарков организовали и в Республиканском...
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Еврейская община Кабардино-Балкарии в эти дни отмечает Хануку —...
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Известному балкарскому поэту Ахмату Созаеву исполнилось 75 лет —...
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Передачи
Утро Кабардино-Балкария — 2016.12.30
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«ГОЛУБОЙ ОГОНЁК» Кабардино-Балкария. Год 2016-й. Ч2 — 2016.12.29
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«ГОЛУБОЙ ОГОНЁК» Кабардино-Балкария. Год 2016-й. Ч1 — 2016.12.29
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Утро Кабардино-Балкария — 2016.12.29
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«Наше наследие» Репортаж с выставки гобеленов Мариан Исмаил —...
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«Про ТВ» Будни работников телевидения — 2016.12.28
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«Личность и время» Кабардино-Балкария в преддверии Нового года —...
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Утро Кабардино-Балкария — 2016.12.28
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«Забвению не подлежит» Воспитанники детского дома № 1 г.Нальчика...
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Обычная история. О премьере фильма М.Кумыкова «Любовь не за...
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