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Программа передач Радио России КБР с 23.01.2017 г.
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Вести КБР — 2017.01.25 20:45
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Вести КБР — 2017.01.25 17:20
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Сегодня Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков поздравил жителей республики с...
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Состояние и перспективы развития недропользования обсудили в Парламенте республики...
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Как уберечь поголовье птицы от гриппа… Сегодня в Аграрном...
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Прохладненским производителям удалось кратно увеличить производство медной катанки —...
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Недостаточно только дать жизнь ребенку. Главное — воспитать его...
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Вести КБР — 2017.01.25 14:40
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Вести КБР — 2017.01.24 20:45
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Вести КБР — 2017.01.24 17:20
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Передачи
Утро Кабардино-Балкария — 2017.01.26
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«Антология. Просветители» Шора Ногмов — 2017.01.25 19:46
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«Татьянин день» День Российского студенчества — 2017.01.25 19:25
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«Личность и время» Салих Гуртуев. — 2017.01.25 19:19
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Утро Кабардино-Балкария — 2017.01.25
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«Антология. Просветители» Султан Хан-Гирей — 2017.01.24 19:49
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В мире спорта — 2017.01.24 19:30
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«Млечный путь» Писатель, ученый А. Шортанов — 2017.01.24...
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Утро Кабардино-Балкария — 2017.01.24
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«Антология. Просветители» Измаил-бей Атажукин — 2017.01.23 19:38
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