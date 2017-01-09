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Программа передач Радио России КБР с 09.01.2017 г.
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Вести КБР — 2017.01.09 20:45
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Вести КБР — 2017.01.09 17:20
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Единовременное пособие в пять тысяч рублей российским пенсионерам начнут...
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Сотрудники Роспотребнадзора проводят внеплановые проверки. Специалисты обследуют точки продаж...
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В эти дни республика отмечает 74-ю годовщину освобождения Кабардино-Балкарии...
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Подземные миры Кабардино-Балкарии…В республике проходит экспедиция по изучению уникальных...
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Портал «Год литературы» и Государственный музей Пушкина запустили видеопроект...
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Более четырехсот благотворительных акций за год. Фонд помощи детям...
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Вести КБР — 2017.01.09 14:40
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Вести недели — 2017.01.08
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Передачи
«Созвездие» Член Союза художников КБР Ася Абаева —...
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Утро Кабардино-Балкария — 2017.01.09
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Утро Кабардино-Балкария — 2016.12.30
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«ГОЛУБОЙ ОГОНЁК» Кабардино-Балкария. Год 2016-й. Ч2 — 2016.12.29
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«ГОЛУБОЙ ОГОНЁК» Кабардино-Балкария. Год 2016-й. Ч1 — 2016.12.29
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Утро Кабардино-Балкария — 2016.12.29
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«Наше наследие» Репортаж с выставки гобеленов Мариан Исмаил —...
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«Про ТВ» Будни работников телевидения — 2016.12.28
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«Личность и время» Кабардино-Балкария в преддверии Нового года —...
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Утро Кабардино-Балкария — 2016.12.28
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