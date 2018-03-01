Радио КБР 18.00 rus — 2018.03.26

— Глава КБР Юрий Коков поручил проверить торговые центры республики— В Росгвардии по КБР подвели итоги работы за два года (А. СЕРГЕЕВ).— В Нальчике стартовал региональный этап IV Всероссийской олимпиады по истории российского предпринимательства.— В Эльбрусском районе проходят мероприятия ко дню возрождения балкарского народа (А. ТАРИМ).— Мурадин Кушхов занял второе место на международном чемпионате по трем видам борьбы «Дан Колов и Никита Петров» в Болгарии.