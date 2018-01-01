Радио КБР 16.00 rus — 2018.01.18 16:31

— Власти КБР в 2018 году направят на программы занятости населения около 80 млн рублей.— Школе поселка Нейтрино ведутся работы по восстановлению температурного режима.-«Безопасная республика» приносит бюджету КБР ощутимый доход.— В Кабардино-Балкарии будет продолжена модернизация курорта «Эльбрус».— Сегодня на территории КБР проходит очередное профилактическое мероприятие «Безопасный маршрут» (Старший инспектор отдела пропаганды Управления ГИБДД капитана полиции А. Моторова.)