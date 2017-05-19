Радио КБР 07.10 rus — 2017.05.19 9:00

— В Парламенте КБР наградят активистов.— В Нальчикском музее ИЗО им. А. Л. Ткаченко пройдет ежегодная акция «Ночь музеев.— Сегодня Сочи в состоится торжественная церемония вручения Национальной премии «Хрустальный компас».— В КБР стартовала масштабная информационно-просветительская кампания против СПИДа.(Помощник министра здравоохранения КБР-Л.Шомахова .)— Очередное профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» пройдет сегодня.(Старший инспектор отдела пропаганды УГИБДД капитан полиции- А Моторова.)