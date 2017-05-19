Радио КБР 07.10 rus — 2017.05.19 9:00
— В Парламенте КБР наградят активистов.
— В Нальчикском музее ИЗО им. А. Л. Ткаченко пройдет ежегодная акция «Ночь музеев.
— Сегодня Сочи в состоится торжественная церемония вручения Национальной премии «Хрустальный компас».
— В КБР стартовала масштабная информационно-просветительская кампания против СПИДа.(Помощник министра здравоохранения КБР-Л.Шомахова .)
— Очередное профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» пройдет сегодня.(Старший инспектор отдела пропаганды УГИБДД капитан полиции- А Моторова.)

Поделиться:

Radio
Радио

Радио КБР 10.00 kab — 2017.05.19 10:29

— Правительствэм и зэ1ущ1э щы1ащ.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 10.00 bal — 2017.05.19 10:28

— Искож микрорайонну жангыртыу бла байламлы проект жарашдырылгъанды

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 10.00 rus — 2017.05.19 10:28

— В Парламенте КБР наградят активистов.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 07.10 kab — 2017.05.19 9:05

— Правительствэм и зэ1ущ1э щы1ащ.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 07.10 bal — 2017.05.19 9:03

— 3-чю июньда республикалы субботник боллукъду.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 07.10 rus — 2017.05.19 9:00

— В Парламенте КБР наградят активистов.

Подробнее