В музее ИЗО открылась персональная выставка художника Владимира Штокало «Возвращённое имя» — 2018.04.20





Он родился в селе Ново-Ивановка, участвовал в Великой Отечественной. После войны с отличием окончил художественное училище в Саратове. Там же работал в конструкторских отделах крупных заводов. Родные края художник посещал часто, и из таких поездок обязательно привозил новые полотна. Как отметил министр культуры КБР Мухадин Кумахов, еще не одно поколение будет любоваться этой красотой. На открытие выставки приехали и родственники художника-фронтовика, которые долгое время хранили его работы в семейном архиве. Бурные горные реки и острые снежные вершины, валуны и горные туманы… В экспозиции свыше ста работ. Посмотреть картины нашего земляка в залах музея ИЗО можно будет в течение двух недель.