Участники сборной Московской области по спортивной гимнастике проводят в Кабардино-Балкарии учебно-тренировочные сборы. Приехали они по приглашению чемпионки мира и Европы, двукратного призёра Олимпийских игр Елены Продуновой, которая сейчас работает в Нальчике — 2018.01.12





В составе команды из Подмосковья – спортсмены, уже создавшие себе имя. Среди них Евгения Шелгунова — чемпионка Европы, победительница Универсиады в Тайбэе в многоборье, которая прочно закрепилась в составе взрослой национальной сборной. Сейчас готовится к чемпионату России по спортивной гимнастике, который состоится в середине весны. Любимое упражнение – прыжок. Личный тренер Шелгуновой Людмила Марунова пристально следит за исполнением сложных комбинаций и успевает помогать спортсменкам из Кабардино-Балкарии. Тренируясь рядом с опытными гимнастками и их наставниками, они получают бесценный опыт. Хотя режим у спортсменов жесткий — тренируются они дважды в день, гости из Подмосковья успели уже побывать на Чегемских водопадах.