Тройной юбилей отмечает сегодня медицинское сообщество Кабардино-Балкарии. 20 лет — Службе сосудистой хирургии, 50 — ее основателю профессору Ахмеду Асланову и полвека кафедре госпитальной хирургии КБГУ. Этим датам и посвятили научно-практическую конференцию в Нальчике — 2017.05.18





Состоялась она в Кабардино-Балкарском госуниверситете. На встречу пригласили студентов, врачей, работающих в республике, и их коллег из соседних регионов. Специальный гость – главный научный сотрудник НИИ скорой помощи имени Склифосовского профессор Владимир Леменёв. За годы работы Служба сосудистой хирургии Кабардино-Балкарии дала шанс на полноценную жизнь тысячам людей, и это заслуга высококвалифицированных специалистов, говорили участники конференции. Ахмед Асланов стоял у истоков создания Службы сосудистой хирургии в республике. Он лауреат множества профессиональных конкурсов и обладатель высоких наград. Сфера научных интересов профессора Асланова — хирургия сосудов, операции на органах брюшной полости, пластическая хирургия. Среди достижений заслуженного врача Кабардино-Балкарии — множество патентов в области оперативного лечения сердечно-сосудистых заболеваний.