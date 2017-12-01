Сегодня журналистам республиканских СМИ рассказали о предварительных итогах всероссийской сельхоз-переписи — 2017.12.22





Зам руководителя Статуправления по Ставропольскому краю, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии Аурика Гаштова сообщила, что обработка полученных данных продолжается, однако уже есть предварительные итоги. Согласно им, в прошлом году в республике было свыше ста шести десяти четырех тысяч сельхозпроизводителей. Больше девяносто процентов составляют личные подсобные хозяйства. В сфере АПК Кабардино-Балкарии зафиксировано почти сто сорок некоммерческих объединений граждан. По словам Гаштовой, перепись позволит составить максимально верный прогноз развития сельхоз отрасли страны и скорректировать программы финансовой помощи аграриям. Аурика Гаштова рассказала, что данные о земельных ресурсах Кабардино-Балкарии, структуре посевных площадей, поголовье скота и используемых технологиях уже опубликованы в двух томах. Окончательные сведения представят общественности в восемнадцатом году. Итоги сельхоз переписи можно будет найти на сайте статистиков региона.