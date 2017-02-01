Сегодня — День спонтанного проявления доброты — 2017.02.17





С недавних пор он отмечается по всему миру. Это одна из инициатив международных благотворительных организаций. В честь особого дня волонтеры республиканского Многофункционального молодежного центра побывали в приюте для животных «Четыре лапы». Ребята решили поухаживать за четвероногими – принести съестного и погулять с ними. Обитателей здесь — около восьмидесяти, и у каждого своя история: от половины отказались хозяева, других работники приюта подобрали на дорогах – животные еле выжили после автоаварий. Третьи раньше попросту числились в категории «бродячие». Некоммерческая организация «Четыре лапы» и была создана, чтобы помочь питомцам выжить. Волонтеры рассказали, что «проявление доброты» для них разовой акцией не ограничивается: с 15-го года Молодежный центр реализует проект под названием «Миллион добрых дел».