Сегодня Госдума окончательно приняла пакет законов о специальном налоговом режиме для самозанятых — 2018.11.15





Теперь граждане, работающие сами на себя, смогут выйти из «тени» в правовое поле, то есть законно отчислять налоги с получаемой прибыли и зарабатывать на трудовую пенсию. Условия для них установлены льготные: вместо обычных 13 процентов фискальная нагрузка на самозанятых составит всего 4- при сотрудничестве с другими физлицами. Если же работа связана с предоставлением услуг или продажей товаров юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, ставка налога — 6%. Новый режим коснется тех, кто получает не более 2 миллионов 400 тысяч рублей в год. Систему в экспериментальном порядке протестируют в четырех пилотных регионах. Все регистрационные и платежные операции можно будет проводить при помощи мобильного приложения «Мой налог». Принуждать войти в новый налоговый режим никого не будут, отмечают эксперты.