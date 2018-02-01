С сегодняшнего дня увеличена ежемесячная денежная выплата для нескольких категорий российских льготников — 2018.02.01





Ее проиндексируют на два с половиной процента, сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда. В числе получателей таких выплат — инвалиды, Герои Советского Союза и России, Герои Соцтруда, ветераны боевых действий и граждане, подвергшиеся воздействию радиации. Стоимость набора социальных услуг теперь составляет тысяча семьдесят пять рублей 19 копеек в месяц. В него входит обеспечение лекарствами, предоставление курортного лечения, бесплатный проезд на пригородных электричках. Льготники могут выбирать — получать социальные услуги в натуральной форме или деньгами. И с сегодняшнего дня у россиян появилась возможность получить общегражданские и заграничные паспорта, а также автомобильные права в Многофункциональных центрах. Раньше в МФЦ только принимали заявления на выдачу. Теперь здесь же можно забрать готовые документы.