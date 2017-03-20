Проект реконструкции взлётно-посадочной полосы аэропорта «Нальчик» могут восстановить в действующей программе по развитию транспортной системы России — 2017.03.20





Соответствующее поручение дано по итогам заседания правительственной комиссии, занимающейся вопросами социально-экономического развития СКФО. Состоялось оно в Ессентуках в первой декаде марта. Решения опубликованы сегодня на сайте федерального кабинета министров. Минтрансу, Минфину, Минэкономразвития и Минкавказа при участии правительства Кабардино-Балкарии необходимо проработать этот вопрос. Предложения следует представить в кабмин России до 11-го апреля. Напомню, ранее руководство республики обратилось к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой о восстановлении Кабардино-Балкарии в списке регионов, включенных в федеральную транспортную программу. Финансирование проекта по реконструкции взлетно-посадочной полосы в Нальчике было исключено из документа. По результатам обращения министерству транспорта поручено вновь вернуться к рассмотрению вопроса. По данным республиканского Госкомтранса, запланировано строительство новой взлетно-посадочной полосы длиной две тысячи 900 метров и шириной 45 метров, а также рулёжных дорожек и мест стоянки самолетов. Проект оценивается в сумму порядка трех миллиардов рублей. После завершения реконструкции аэропорт «Нальчик» сможет принимать воздушные суда любых типов в сложных погодных условиях, а также увеличить число рейсов на внутри российских и международных маршрутах.