Построены первые этажи… В Нарткале возводят новую школу. Состоит она из нескольких корпусов и рассчитана на 825 учеников — 2017.05.19





Как говорят подрядчики, основными преимуществами нового комплекса станут простор и функциональность помещений, их доступность для детей с ограниченными возможностями здоровья, высокая пожарная, санитарная и сейсмическая безопасность, а также возможность адаптации классов к нУждам учебной программы. Объект состоит из четырех корпусов: первый – четырехэтажный, здесь будут размещаться актовый зал и администрация, два трёхэтажных учебных корпуса и пищеблок с подвалом. Во всех зданиях работы идут одновременно. По плану ежемесячно должны возводить по одному этажу в каждом. Материалы применяют традиционные. Стены, к примеру, кирпичные, что позволяет обеспечить надежную тепло- и звукоизоляцию. Однако в спортивном зале будет использовано современное покрытие, говорят рабочие. Сдать школу в эксплуатацию должны в декабре этого года.