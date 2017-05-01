Подтвердить стаж для получения страховой пенсии станет легче. Соответствующее постановление приняло федеральное правительство, рассказали в республиканском Отделении Пенсионного фонда России — 2017.05.17





Речь идет о людях, которые ухаживают за пожилыми гражданами старше 80-ти лет, инвалидами первой группы или детьми-инвалидами. Теперь, чтобы включить в пенсионный стаж периода ухода, достаточно лишь заявления. Никакие другие документы представлять в Пенсионный фонд не нужно. В Кабардино-Балкарии нововведение коснется 22-х тысяч человек. Выплачивать пенсии с учетом изменений начнут с 24-го года. Ежемесячная сумма составит 1200 рублей. Что касается размера пособия по уходу за детьми-инвалидами, то он может разниться. Например, родители или усыновители получат 5500 рублей. Если за ребенком ухаживают другие лица, им достанутся те же 1200 рублей.