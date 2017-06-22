Кабардино-Балкарский госуниверситет и Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» заключили соглашение о сотрудничестве — 2017.06.22





Подписи под документом поставили ректор КБГУ Юрий Альтудов и президент Института атомной энергии Михаил Ковальчук. Такое взаимодействие, как прокомментировал Альтудов в интервью нашей программе, будет очень полезно. Реализация соглашения даст большой толчок в развитии вуза и позволит максимально эффективно использовать научный и образовательный потенциал сторон для получения результатов мирового уровня. В частности, уже есть предварительная договоренность о подготовке высококвалифицированных специалистов в междисциплинарных областях и совместной работе над инновационными проектами. До этого руководство КБГУ подписало бумаги о сотрудничестве с еще несколькими ведущими вузами и научными учреждениями страны. Подобные соглашения, отмечает Альтудов, позволяют повысить качество образования и открывают новые направления в обучении.