Ход работ по проекту развития автотуркластера «Зарагиж» обсудили на правительственном часе в Парламенте Кабардино-Балкарии — 2017.11.24





По словам министра курортов и туризма Мурата Шогенцукова, график реализации пока выдерживается. Как и планировалось, открыты первые три из девяти объектов — парк-отель «Crystal-Palace», охотничий двор «Уштулу» и гостиный двор «Караван». А автовокзалы «Северный» и «Южный», которые идут в привязке к туркластеру, уже достраиваются. Рассказал министр и об общем состоянии всего курортного комплекса республики. Для более динамичного развития отрасли, отметил Шогенцуков, требуется ряд кардинальных мер, в том числе и на законодательном уровне. Также члены Президиума обсудили проекты федеральных законов.