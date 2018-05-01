Ежегодно в третье воскресенье мая во всем мире отмечают День памяти жертв СПИДа — 2018.05.18





Сегодня в Нальчике — в преддверии памятного дня — состоялся митинг. У мемориала на территории республиканского «Центра СПИД» собрались врачи, общественники, представители духовенства, студенты колледжей и волонтеры. Участники акции высадили алые цветы в форме ленты, которая является символом борьбы с грозным недугом. Участникам акции раздали листовки с информацией о синдроме приобретенного иммунодефицита, а в небо запустили воздушные шары. Сегодня на учете в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом состоят 800 ВИЧ-инфицированных. По словам врачей, до конца этого года в республике обследуют больше двухсот тысяч человек, чтобы вовремя обнаружить носителей вируса.