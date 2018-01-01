Больше 19-ти тысяч дорогостоящих обследований – бесплатно получат в этом году жители Кабардино-Балкарии, страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями. Приказ об оказании помощи в 18-м году особым пациентам поликлиник подписан в Минздраве — 2018.01.22


Речь идет о компьютерной томографии, МРТ, дуплексном сканировании сосудов головы и шеи, молекулярно-биологических исследованиях, а также о других сложных и дорогостоящих процедурах. Направления на обследование выдают по медицинским показаниями врачебные комиссии при детских и взрослых поликлиниках. Медуслуги будут оказаны за счет средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Как подчеркивают в министерстве здравоохранения, в первую очередь речь идет о пациентах с давними тяжелыми недугами.

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Радио КБР 16.00 kab — 2018.01.22 16:35

— Онкологие узхэм елэжьу Ростов дэт дэт щ1эныгъэ-къэхутэныгъэ институтым и лэжьак1уэхэр нобэ республикэм къеблэгъащ.

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Радио КБР 16.00 bal — 2018.01.22 16:34

— Мусукланы Алий Ростовну онкология жаны бла илму-излем институтуну алимлери бла тюбешгенди.

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