Больше 19-ти тысяч дорогостоящих обследований – бесплатно получат в этом году жители Кабардино-Балкарии, страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями. Приказ об оказании помощи в 18-м году особым пациентам поликлиник подписан в Минздраве — 2018.01.22



Речь идет о компьютерной томографии, МРТ, дуплексном сканировании сосудов головы и шеи, молекулярно-биологических исследованиях, а также о других сложных и дорогостоящих процедурах. Направления на обследование выдают по медицинским показаниями врачебные комиссии при детских и взрослых поликлиниках. Медуслуги будут оказаны за счет средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Как подчеркивают в министерстве здравоохранения, в первую очередь речь идет о пациентах с давними тяжелыми недугами.