ЖАНГЫЛЫКЪЛА – 2021.09.01

Поделиться:

Radio
Радио

Радио КБР 13.00 kab – 2021.09.01

— КъБ-м и унафэщ1 К1уэк1уэ Казбек щ1ыналъэм щыпсэухэм захуигъэзащ республикэм и къэралыгъуэмрэ щ1эныгъэмрэ я махуэхэмк1э.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 13.00 bal – 2021.09.01

— Казбек Коков Билимни кюню бла алгъышлагъанды

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 13.00 rus – 2021.09.01

— В Доме Правительства состоялась церемония награждения государственными наградами (ЗАПИСЬ: Казбек Коков).

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 11.00 kab – 2021.09.01

— КъБ-м и унафэщ1 К1уэк1уэ Казбек щ1ыналъэм щыпсэухэм захуигъэзащ республикэм

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 11.00 bal – 2021.09.01

— Бюгюн КъМР къыраллыгъыны кюнюдю

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 11.00 rus – 2021.09.01

— В Доме Правительства состоялась церемония награждения государственными наградами (ЗАПИСЬ: Казбек Коков).

Подробнее