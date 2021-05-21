ЖАНГЫЛЫКЪЛА – 2021.05.21

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Radio
Радио

Радио КБР 13.00 kab – 2021.05.21

— Нобэ дунейпсом тет адыгэм ягу къагъэк1ыж 1763-1864 гъэхэм ек1уэк1а лъапсэрых зауэм хэк1уэда ди лъэпкъэгъухэр

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Radio
Радио

Радио КБР 13.00 bal – 2021.05.21

— КъМ-ны башчысы Кавказ урушда жоюлгъан адыглыланы эсгериу кюн бла байламлы чакъырыу этгенди

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Radio
Радио

Радио КБР 13.00 rus – 2021.05.21

— Глава КБР Казбек Коков обратился к жителям республики в связи с Днём памяти адыгов – жертв Кавказской войны

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Radio
Радио

Радио КБР 11.00 kab – 2021.05.21

— Адыгэхэм я щыгъуэ-щ1эж махуэщ

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Radio
Радио

Радио КБР 11.00 bal – 2021.05.21

— КъМ-ны башчысы Кавказ урушда жоюлгъан адыглыланы эсгериу кюн бла байламлы чакъырыу этгенди

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Radio
Радио

Радио КБР 11.00 rus – 2021.05.21

— В КБР сегодня вспоминают жертв Кавказской войны

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