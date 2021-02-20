ЖАНГЫЛЫКЪЛА – 2021.02.20

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Радио КБР 13.00 kab – 2021.02.20

— Шынагъуэншагъэмк1э къэрал советым и секретарь Патрушев Николай кавказ-ищхъэрэ федерал округым зэ1ущ1э щригъэк1уэк1ащ

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Радио

Радио КБР 13.00 bal – 2021.02.20

— Коронавирусдан ауругъанлагъа багъыуда жангы амал хайырланып башларыкъдыла

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Радио

Радио КБР 13.00 rus – 2021.02.20

— Правительственная комиссия разберется в ситуации с ДК Профсоюзов в Нальчике

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Radio
Радио

Радио КБР 11.00 kab – 2021.02.20

— Шынагъуэншагъэмк1э къэрал советым и секретарь Патрушев Николай кавказ-ищхъэрэ федерал округым зэ1ущ1э щригъэк1уэк1ащ

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Radio
Радио

Радио КБР 11.00 bal – 2021.02.20

— Республиканы башчысы Эльбрус районда болгъанды

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Радио

Радио КБР 11.00 rus – 2021.02.20

— Казбек Коков принял участие в совещании Совета Безопасности России

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