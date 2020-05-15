Специальный репортаж. Россия 24 – 2020.05.15
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Радио КБР 18.00 kab – 2020.05.15
— УФ-м и Президент Путин Владимир коронавирус зыпкърытхэм еIэзэ медицинэ лэжьакIуэхэм хущIагъу ахъшэр къаIэрыхьэным и нэIэ тригъэтынущ.
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