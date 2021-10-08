Вести Кабардино-Балкария — 2021.10.08 14:30
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Радио КБР 15.00 kab – 2021.10.08
— КъБКъУ-м промышленностьм щылэжьэну кадрхэр щагъэхьэзэырынущ.
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