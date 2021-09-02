Вести Кабардино-Балкария — 2021.09.02 14:30

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Радио КБР 13.00 kab – 2021.09.02

— УФ-м и федерал зэхуэсым и унафэщ1 Мативенко Валентинэ КъБ-м и тхьэмадэ К1уэк1уэ Казбек,

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Radio
Радио

Радио КБР 13.00 bal – 2021.09.02

— Республиканы башчысы Казбек Коков промышленность бла эл мюлклени бир къауум предприятияларында болгъанды

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Radio
Радио

Радио КБР 13.00 rus – 2021.09.02

— Оперативный штаб по КБР напоминает о необходимости соблюдать меры профилактики от короновируса (ЗАПИСЬ: И. Кучменова).

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Radio
Радио

Радио КБР 11.00 kab – 2021.09.02

— УФ-м и федерал зэхуэсым и унафэщ1 Мативенко Валентинэ КъБ-м и тхьэмадэ К1уэк1уэ Казбек, Праламентым

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Radio
Радио

Радио КБР 11.00 bal – 2021.09.02

— Республиканы башчысы Казбек Коков промышленность бла эл мюлклени бир къауум предприятияларында болгъанды

Подробнее