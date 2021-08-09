Вести Кабардино-Балкария — 2021.08.09 14:30

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Радио КБР 13.00 rus – 2021.08.09

— КБР получит около 125 млн. рублей на капремонт детской клинической больницы

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Радио КБР 11.00 kab – 2021.08.09

— Ласицкене Мария Олимп чемпион

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Радио КБР 11.00 bal – 2021.08.09

— Мария Кучина Олимпиада оюнланы чемпиону болгъанды

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Радио КБР 11.00 rus – 2021.08.09

— В Приэльбрусье восстановили движение по трассе после схода селя

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