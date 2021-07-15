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Вести Кабардино-Балкария — 2021.07.15 14:30
»
Вести Кабардино-Балкария — 2021.07.15 14:30
Вести Кабардино-Балкария — 2021.07.15 14:30
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Глава КБР объявил 20 июля выходным днем в связи с праздником Курбан-Байрам
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