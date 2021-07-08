Вести Кабардино-Балкария — 2021.07.08 14:30

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Радио КБР 18.00 bal – 2021.07.08

— Республикада эпидемиология болум осалгъа айланганды

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Радио

Радио КБР 18.00 rus – 2021.07.08

— Правительство России начнет предоставлять гранты научным и образовательным организациям на разработку новых проектов

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Радио

Радио КБР 15.00 kab – 2021.07.08

— КъБ-м и унафэщ1 К1уэк1уэ Казбек вакцинацэм, лъэпкъ проектхэм, социальнэ политикэм теухуа зэ1ущ1э иригъэк1уэк1ащ

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Radio
Радио

Радио КБР 15.00 bal – 2021.07.08

— Республикада эпидемиология болум осалгъа айланганды

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 15.00 rus – 2021.07.08

— Правительство России начнет предоставлять гранты научным и образовательным организациям на разработку новых проектов

Подробнее