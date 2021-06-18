Вести Кабардино-Балкария — 2021.06.18 21:45

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Радио КБР 18.00 kab – 2021.06.18

— Коронавирус уз зэрыцIалэм ди щ1ыналъэм зыщемыгъэубгъуным теухуауэ КъБ-м и Iэтащхьэм унафэ къыдигъэкIащ

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Радио

Радио КБР 18.00 bal – 2021.06.18

— Бюгюн КъМ-ны парламентинде медицинада ишлегенлени саугъалагъандыла

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Радио

Радио КБР 18.00 rus – 2021.06.18

— Новые ограничительные меры в КБР начнут действовать с завтрашнего дня

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